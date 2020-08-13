صحاب أونطة.. حكيم يدخل عالم المهرجانات الغنائية

يبحث دائما الفنان حكيم عن الاختلاف والتجديد في المضمون الغنائي الذي يقدمه، لذا قرر إضفاء بصمته الخاصة على أغنيات المهرجانات بتطويرها وربطها بالأغنيات الشعبية.

كان حكيم قد طور من قبل الموسيقي الشعبي مع الرباعي حميد الشاعري وطارق مدكور وأشرف عبده

محمد مصطفي ووصل بها إلى العالمية وتعاون مع أكبر صناع الموسيقى في العالم الموزع كوينسي جونز مكتشف مايكل چاكسون و نارادا مايكل و ستيڤي وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، وجوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامي من انجلترا.

تحمل أغنية حكيم الجديدة اسم "صحاب أونطة"، وهي أول تعاون مع الموزع ديزل، كلمات وألحان محمد الفنان.



الجدير بالذكر أن تطبيق نچمو المتخصص في خلق حالة من التواصل بين النجوم والمعجبين من كل أنحاء العالم يدخل كأحد رعاة الأغنية بعد تعاقد حكيم معه.

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