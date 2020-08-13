فيديو.. كريم أبو زيد يطرح أغنية فكك من الناس

طرح الفنان كريم أبو زيد أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم فكك من الناس، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأغنية فكك من الناس من كلمات أحمد عرفان وألحان كريم أبو زيد، وتوزيع

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أشرف محمود أبو زيد.

يذكر أن الفنان كريم أبو زيد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان وعيونها، والأغنية من كلمات محمد جمعة، وألحان كريم أبو زيد، وتوزيع

نور بروديوسر، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.