بدأت شركة ريد كاربت جني ثمار فيلمها الجديد "خان تيولا" والذي سيطرح بدور العرض السينمائية خلال الفترات المقبلة، ووقعت بروتوكول فني مع شركة Ruslef الروسية وأحد شركات الانتاج الامريكية، وبناء علي هذا البروتوكول سيتم تنفيذ عدد من الأعمال الفنية يقوم بإخراجها وسام المدني مخرج فيلم "خان تيولا" وسيتم تصوير هذه الأعمال بين روسيا وأمريكا وسيكون أبطالها من نجوم السينما العالمية. روسيا وأمريكا وسيكون أبطالها من نجوم السينما العالمية. وسوف تعلن شركة ريد كاربت خلال الفترة المقبلة عن خريطة أعمالها الفنية وتفاصيلها وأسماء نجوم السينما العالمية الذي سيتم الاستعانة بهم في هذه الأعمال. Advertisements وعقد المخرج وسام المدني والمنتج حسام المدني جلسة عمل مع أحد ممثلي الجهة الروسية للاتفاق علي كافة التفاصيل حول الأعمال التي سيقوم بإخراجها وسام المدني وبعد الاتفاق تم توقيع البرتوكول بينهم. ممثلي الجهة الروسية للاتفاق علي كافة التفاصيل حول الأعمال التي سيقوم بإخراجها وسام المدني وبعد الاتفاق تم توقيع البرتوكول بينهم. يذكر أن وسام المدني انتهي من المرحلة النهائية من مونتاج فيلم خان تيولا الذي يقوم ببطولته كل من نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومجموع. كبير من الفنانين الشباب الذي حرص المدني علي تواجدهم في فريق العمل لمنحهم الفرصة التي يبحثوا عنها منذ سنوات طويلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإشادة بخان تيولا.. بروتوكول فني يجمع ريد كاربت بشركات روسية وأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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