بالصور .. نادية الجندي تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

تألقت النجمة الكبيرة نادية الجندي في جلسة تصوير مختلفة ومميزة، وذلك بعدسة المصور محمود رؤوف. وظهرت "الجندي" بإطلالة شبابية مميزة، وأثبتت أن العمر مجرد رقم، حيث إرتدت خلال التصوير قبعة بيضاء وفستاناً قصيرا يظهر أنوثتها، بألوانه الصيفية الزاهية، فى أحد الأماكن المفتوحه على شاطيء البحر. قبعة بيضاء وفستاناً قصيرا يظهر أنوثتها، بألوانه الصيفية الزاهية، فى أحد الأماكن المفتوحه على شاطيء البحر. Advertisements يذكر أن، آخر أعمال النجمة الكبيرة نادية الجندي، مسلسل "سكر زيادة" والتي شاركت من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، وشاركها العمل كلاً من:" نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، مي العيطي، طارق عبد العزيز، من إخراج: وائل إحسان وتأليف: أمير جمال. نادية الجندي، مسلسل "سكر زيادة" والتي شاركت من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، وشاركها العمل كلاً من:" نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، مي العيطي، طارق عبد العزيز، من إخراج: وائل إحسان وتأليف: أمير جمال.

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