فيديو.. عرفت عيبي لـ "مكحّل" تتخطي مليون مشاهدة

حققت أغنية "عرفت عيبي" للمطرب مكحّل، أكثر من مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب منذ ثلاث أيام، والأغنية من كلمات رفيق نجيب وألحان ياسر نور وتوزيع طارق حسيب وماستر أمير محروس والأغنية تم تصويرها بمصر مع المخرج أحمد حمدي.
يذكر أن أغنية مكحل الأخيرة "يا مكسر الدنيا" حققت نجاح كبير فى تركيا وتم إختيارها ضمن أفضل ٢٠ أغنية بتركيا ضمن برنامج "رازر شو" على راديو "مولا" التركي الشهير.
من جهة أخرى انتهى مكحّل من تسجيل 90% من أغاني ألبوم الأول والذي يتعاون فيهمع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين من بينهم محمد رفاعي، محمد يحيى، مدين، أحمد محيي، أحمد الجندى، حسين مصطفى محرم، محمد البوغة، باسم عادل، وائل عقيد، عمرو جلبط ومن الموزعين تميم، وليد شراقي، أسامة عبد الهادي، عمرو عبد الفتاح، أحمد عبد السلام ويحيي يوسف ومن المقرر طرح الألبوم نهاية العام مع شركة "مزيكا" للمنتج محسن جابر.
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