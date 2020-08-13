إيناس عبد الدايم تشهد ختام عروض السيرة الهلامية على المسرح المكشوف بالأوبرا

شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، ختام ليالي عرض مسرحية السيرة الهلامية، الذي يدور حول قيمة الانتقام عند هاملت في إطار صعيدي بشكل معاصر، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

وقد وقف الحضور قبل بداية العرض دقيقة حداد، حزنًا على رحيل المخرج الكبير الدكتور سناء شافع، وأشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالعرض وحرصت على تحيتهم وإلتقاط الصور معهم على خشبة المسرح .

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السيرة الهلامية من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، والبطولة للفنانين محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصرى، حسن

عبدالله، رامى عبدالمقصود، بلال على، مصطفى السعيد، مها حمدى، محمود سليمان، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدى، تعبير حركى سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير .

وحرص المسرح باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.