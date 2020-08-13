كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد حسني برفقة أبطال مسلسل "بأثر رجعي" في أحدث ظهور له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص النجم محمد حسني، على التفاعل مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

حيث نشر محمد حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فسبوك"، صورة له ظهر فيها مع نجوم عمل "بأثر رجعي"، على أبرزهم الفنانة مى سليم، محمد عز وتوني ماهر، وعلق قائلاً: "بأثر رجعي كريم يارب".

مسلسل "بأثر رجعي"، إنتاج شركه آسر وأحمد أبو عزوز، تأليف فتحى الجندي، منتج فنى أسامة ساركيس، إخراج معتز حسام.

والجدير ذكره أن آخر أعمال محمد حسني مسلسل " اتنين في الصندوق " والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020 .

مسلسل "اتنين فى الصندوق"، كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.