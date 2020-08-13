نعومي هاريس تدعم التغير المناخي

متابعة بتجــــــــرد: تعاونت الممثلة البريطانية نعومي هاريس والموسيقي بريان إينو لإنتاج فيلم قصير يدعم النداءات من أجل تحرك عاجل لإبطاء التغير المناخي، تأييداً لحملة العصيان المدني التي تعرف باسم (تمرد على الانقراض).
وتقدم هاريس التعليق الصوتي لفيلم الرسوم المتحركة الذي يسبر أيضاً أغوار الخطر الناجم عن الفقدان المتسارع للحيوانات.
وقالت هاريس في بيان قبل عرض فيلم الرسوم المتحركة: “أنا فخورة بأني استطعت أن أقدم صوتي لهذا المشروع الذي أتطلع أن يدفع المشاهدين لدعم طموحات إكستينكشن ريبليون بقوة”.
يحمل الفيلم عنوان We Must Act Down “يجب أن نتحرك الآن” وهو الأول من فيلمي رسوم متحركة بدعم من نجوم هوليوود لتأييد حملة “إكستينكشن ريبليون” التي نشأت في بريطانيا وحشدت الآلاف في احتجاجات على التغير المناخي العام الماضي.
وستشارك الممثلة كيرا نايتلي بالتعليق الصوتي في الفيلم الثاني وعنوانه (كلايمت كرايسز آند واي وي شود بانيك) “أزمة المناخ ولماذا يجب أن نصاب بذعر” الذي يدعو إلى تحرك عاجل في مواجهة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
واجتذبت الحملة عدداً من الداعمين من المشاهير من بينهم إينو الذي ألف الموسيقى التصويرية للفيلم.
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