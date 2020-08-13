ترحيب أممي بالاتفاق الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي: يعزز الاستقرار المزيد

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن ترحيبه بالاتفاق بين الإمارات وأمريكا وإسرائيل.

وقال جوتيريش: "نرحب بأي مبادرة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

من جانبه أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق واعتبره خطوة تحقق السلام.

وقال جونسون في تعريدة له: "الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على تجميد ضم الأراضي الفلسطينية خطوة مرحب بها على طريق شرق أوسط أكثر سلامًا".

وفي ألمانيا: وصفت وسائل إعلام الاتفاق بين الإمارات وأمريكا وإسرائيل بأنه "تاريخي واختراق دبلوماسي يمهد لنشر السلام في الشرق الأوسط المضطرب."

ووصفت مجلة دير شبيجل الألمانية ذائعة الصيت، الاتفاق بأنه "إنجاز كبير واختراق دبلوماسي"، وأبرزت نجاح الاتفاق في إثناء إسرائيل عن محاولات ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتابعت المجلة أن الاتفاق يمثل انجازا أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستعد للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، موضحة "هذا النجاح الخارجي يمكن أن يمهد الطريق لاعادة انتخابه".

أما قناة "إن تي في" الألمانية "خاصة" فقالت إن اتفاق الإمارات وإسرائيل يمثل "نقلة تاريخية"، موضحة إنه "يمهد الطريق للسلام في الشرق الأوسط المضطرب، ويفتح الباب أمام تركيز الجهود على مواجهة التهديد الإيراني".

Advertisements

أما القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" فأبرزت نجاح الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في دفع الأخيرة للتراجع عن ضم مناطق بالضفة الغربية.

وصفت الاتفاق بأنه "نجاح دبلوماسي مهم لترامب قبل موعد الانتخابات الرئاسية".

مجلة شتيرن الألمانية من جانبها قالت في معرض تعليقها على الاتفاق بأنه "خطوة تاريخية طال انتظارها"، مضيفة "هذا الاتفاق يفتح باب السلام في الشرق الأوسط".

وخلال الفترة الماضية، قوبلت الخطط الإسرائيلية لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، بموقف إماراتي صلد، قبل أن تنجح الإمارات باتفاق اليوم، في إيقاف هذه الخط



وفي انتصار للقضية الفلسطينية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الاتفاق على إيقاف خطة الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم الاتفاق خلاله أيضا على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وتضمن الاتفاق بجانب إيقاف خطة الضم للأراضي الفلسطينية، مواصلة الإمارات وإسرائيل جهودهما للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، والسماح لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.