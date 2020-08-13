سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 13 أغسطس 2020

انخفض سعر الدولار في السودان، اليوم الخميس، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مقابل استقراره على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر سعر البنك المركزي لدى جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وفي السوق السوداء، تراجع سعر الدولار إلى 148 جنيها، خلال تعاملات اليوم، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

ولم يتأثر سعر الدولار في السوق السوداء، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية رفع القيود عن تعاملات الأمريكيين المالية مع السودان.

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وكان من المتوقع أن يؤدي هذا الإعلان إلى تراجع سعر الدولار في ظل التوقعات بفتح منافذ جديد لدخوله من الولايات المتحدة.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 64.46 جنيه للشراء و64.78 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي، كما سجل الإسترليني 71.66 جنيه للشراء و72.01 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 173.16 جنيه والإسترليني 192.40 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وفقا لشاشة المركزي السوداني، كما سجل الدينار الكويتي 179.09 جنيه للشراء و179.99 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازية سجل الريال السعودي 39.46 جنيه والدرهم الإماراتي 40.55 جنيها.