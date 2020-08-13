Aug 13, 2020
طرحت الفنانة ميريام عطا الله أغنية وطنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “شو بِتمنّى” من إنتاج شركة العنود بروداكشن .
هذه الأغنية هي من كلمات جمال عزام، لحن يحيى الحسن، وتوزيع موسيقي حسن يحيى المعوش. يهدف هذا العمل لِتكريس رسالة أمل بِبناء الأوطان عبر المحبة والسلام .
لذلك يخرج هذا العمل بصورة عفوية وأسلوب بسيط على عكس الأغنيات الوطنية التحريضية السائدة كي تتلاءَم أغنية “شو بِتمنّى” مع رسالتها التي تحمل المحبة والسلام في ظل ما نعيشه خلال الفترة الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر “شو بِتمنّى” رسالة أمل وسلام من ميريام عطالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.