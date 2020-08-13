“شو بِتمنّى” رسالة أمل وسلام من ميريام عطالله

طرحت الفنانة ميريام عطا الله أغنية وطنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “شو بِتمنّى” من إنتاج شركة العنود بروداكشن .

هذه الأغنية هي من كلمات جمال عزام، لحن يحيى الحسن، وتوزيع موسيقي حسن يحيى المعوش. يهدف هذا العمل لِتكريس رسالة أمل بِبناء الأوطان عبر المحبة والسلام .

لذلك يخرج هذا العمل بصورة عفوية وأسلوب بسيط على عكس الأغنيات الوطنية التحريضية السائدة كي تتلاءَم أغنية “شو بِتمنّى” مع رسالتها التي تحمل المحبة والسلام في ظل ما نعيشه خلال الفترة الراهنة.