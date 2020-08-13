قدم الملحن عزيز الشافعي أعمال لحنية وكتابية مميزة له لصيف 2020، لأجيال موسيقية مختلفة، غلب عليها طابع "المقسوم" المناسب لأجواء الصيف.
بدأ الشافعي أعماله اللحنية لموسم الصيف الغنائي من خلال لحنه لأغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، كتبها:أمير طعيمة، ومن توزيع:توما، وحصلت على نسبة مشاهدة ضخمة بلغت أكثر من 33 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وانتشارجماهيري عريض بين محبي سعد من مختلف دول الوطن العربي.
تلاها لحنه مع الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "يابلدنا ياحلوة"، التي كتبها:تامر حسين، توزيع:طارق مدكور، وحققت أكثر من 25 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، ولاقت صدى استماعي كبير فور صدورها، بالإضافة إلى تلحينه لأغنية دياب الجديدة التي
وأحدث إصداراته كانت من خلال أغنية جديدة للفنان أحمد بتشان "سقفة كبيرة"، التي تم طرحها مساء أمس، كتبها ولحنها الشافعي، وقام بتوزيعها:توما، وسجلت أكثر من 70 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".
إضافةً إلى أغنية "لينا رقصة" للفنانة كارمن سليمان، التي قام بتأليفها وتلحينها أيضاً، وقام بتوزيعها:جلال الحمداوي، وحققت أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر الملحن عزيز الشافعي يدخل الصيف بـ4 ألوان غنائية مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.