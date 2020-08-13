الملحن عزيز الشافعي يدخل الصيف بـ4 ألوان غنائية مختلفة

قدم الملحن عزيز الشافعي أعمال لحنية وكتابية مميزة له لصيف 2020، لأجيال موسيقية مختلفة، غلب عليها طابع "المقسوم" المناسب لأجواء الصيف.

بدأ الشافعي أعماله اللحنية لموسم الصيف الغنائي من خلال لحنه لأغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، كتبها:أمير طعيمة، ومن توزيع:توما، وحصلت على نسبة مشاهدة ضخمة بلغت أكثر من 33 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وانتشار

جماهيري عريض بين محبي سعد من مختلف دول الوطن العربي.

تلاها لحنه مع الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "يابلدنا ياحلوة"، التي كتبها:تامر حسين، توزيع:طارق مدكور، وحققت أكثر من 25 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، ولاقت صدى استماعي كبير فور صدورها، بالإضافة إلى تلحينه لأغنية دياب الجديدة التي

لم تطرح بعد "أماكن السهر"، حيث تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية عبر حسابات دياب المختلفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

Advertisements

وأحدث إصداراته كانت من خلال أغنية جديدة للفنان أحمد بتشان "سقفة كبيرة"، التي تم طرحها مساء أمس، كتبها ولحنها الشافعي، وقام بتوزيعها:توما، وسجلت أكثر من 70 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

إضافةً إلى أغنية "لينا رقصة" للفنانة كارمن سليمان، التي قام بتأليفها وتلحينها أيضاً، وقام بتوزيعها:جلال الحمداوي، وحققت أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".