استئناف عروض التنورة بالغوري والنيل بالسحيمي

يستأنف قطاع صندوق التنمية الثقافية، عروض فرقتي التنورة التراثية - التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافةـ، والنيل للآلات الشعبية - التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضيةـ، اعتبارا من يوم 15 أغسطس القادم، مع مراعاة كافة إجراءات الوقاية من فيروس 15 أغسطس القادم، مع مراعاة كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتباعد الإجتماعي والالتزام بنسبة حضور 25 % من عدد المشاهدين . وتبدأ عروض فرقة التنورة التراثية في السابعة والنصف أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع بقبة الغوري، كذلك تستأنف فرقة النيل للآلات الشعبية حفلاتها للجمهور ببيت السحيمي في السابعة والنصف مساء الأحد من كل أسبوع.

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