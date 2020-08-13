الثقافة تفوز بمنحة مشروع "كريتيف سيركلز" المقدمة من الاتحاد الأوروبي

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، أن الوزارة فازت بمنحة مشروع (كريتيف سيركلز Creative Circles) والمقدمة من مجموعة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة (يونيك EUNIC) ممثلة في معهد جوتة، وتعد أول حاضنة أعمال لشباب رواد الأعمال في المجالات الثقافية والإبداعية في مصر، وتهدف إلى تدريب الشباب على كيفية تسويق المنتج الثقافي.



وقالت عبد الدايم، في تصريح اليوم الخميس، إن مشروع (كريتيف سيركلز Creative Circles) التمويلي يعد أول حاضنة لرواد الأعمال الإبداعيين وفازت به وزارة الثقافة في ختام مشروع الاقتصاد الإبداعي بعد منافسة مع مجموعة كبيرة من المشروعات الثقافية التي تقدمت بها العديد من المؤسسات الخاصة والحكومية.



وأشارت إلى أن ملف المشروع أعده محمد عبد الدايم مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة للإدارة المركزية لشئون

مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ويتم تنفيذه من خلالها بهدف تعزيز وتمكين وتطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي خاصة المتعلقة بالصناعات الثقافية والحرف التراثية وذلك عن طريق دعم المؤسسات والأفراد خاصة الشباب أصحاب المبادرات الثقافية والإبداعية.



وتابعت أن المشروع يعتمد على تقديم محتوى علمي وتدريبي احترافي بواسطة مجموعة من الخبراء الأكاديميين والمحترفين في مجال ريادة الأعمال حيث يتم تبنى الاقتراحات والمبادرات ذات الأثر المجتمعي ووضعها تحت مظلة الوزارة وإتاحة الفرصة لعرض الإنتاج المميز في مختلف مواقعها.

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وأكدت وزيرة الثقافة أن تنفيذ المشروع يسهم في خلق الكثير من فرص العمل التي تنعكس إيجابياً على الدخل القومي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.



وأوضحت أن المشروع يستهدف العاملين المعنيين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والشباب من رواد الأعمال المتخصصة إلى جانب المؤسسات والأفراد والفرق الواعدة التي تقدم منتجات وخدمات ثقافية من خلال إقامة ورش العمل الخاصة بصناعة السياسات المحفزة للصناعات الثقافية والإبداعية والتدريب على مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بها واختبار الأفكار وانتقاء المبادرات وفقاً لمعايير محددة، مشيرة إلى أنه يأتي استكمالاً لمشروع الاقتصاد الإبداعي الذي نفذه المجلس الثقافي البريطاني في القاهرة في الفترة ما بين 2018 إلي 2020.



من جانبها، قالت سوزان هوهن مدير عام معهد جوتة بالقاهرة والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط أنه تم إسناد إدارة هذا المشروع إلى معهد جوته بالقاهرة بصفته ممثلاً لمجموعة المعاهد القومية للثقافة بالاتحاد الأوروبي في مصر والتي تضم 11 عضواً.



وأضافت إن المشروع يعزز المشاركة الثقافية الأوربية المصرية كقوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مصر وتتوافق أهدافه مع الاهتمام المشترك لوفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة ومجموعة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة في مصر " يونيك ".