القومي للترجمة يُعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوية

اعتمدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي في دورتها الحادية عشر، والشباب في دورتها الثامنة، والثقافة العلمية في دورتها الخامسة.



وأعلنت مديرة المركز القومي للترجمة الدكتورة علا عادل، اليوم الخميس، أسماء الفائزين، وقد حصد جائزة رفاعة الطهطاوي لهذا العام المترجم حسن نصر الدين عن ترجمته

لكتاب "تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس وحتى اليوم"، الصادر عن المركز القومي للترجمة في العام 2016.



أما جائزة الشباب فقد فاز بها المترجم مارك جمال عن ترجمته لكتاب "كهف الأفكار" الصادر عن دار "التنوير" في العام 2019، وأخيرا حصل المترجم

رؤوف وصفي على جائزة الثقافة العلمية عن ترجمته لكتاب "رؤية نانوية: هندسة المستقبل" الصادر عن المركز القومي للترجمة في العام 2018.



وصرحت الدكتورة علا عادل بأن "جوائز رفاعة الطهطاوي هي رسالة شكر وعرفان لكل مترجم مصري وعربي، وإشارة دائمة على حرصنا على دعمهم، ففروع الجائزة تتنوع لتدعم شباب المترجمين وتدعم أيضا مترجمي الثقافة العلمية التي يظل المركز حريصا على ترجمتها لإدراكه أهمية العلوم لنهضة مصر".