يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفلاً غنائياً، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 18، التي تقام في الإسكندرية.
يقام الحفل يوم الخميس الموافق 27 أغسطس، في تمام الساعة الـ 9 مساءً، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، على أنيكون سعر التذكرة بقيمة 180 جنيه، ويتم حجزها من خلال الشباك الخاص بها في المكتبة، ويظل مفتوحاً أمام الحضور يوم الفاعلية حتى بدايتها أو حتى نفاد التذاكر.
يبدأ المهرجان يوم السبت القادم بحفلافتتاحي للفنانة دينا الوديدي، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 29 أغسطس، وتم إهداء هذه الدورة إلى روح الفنان الكبير محمود رضا، ويشارك في المهرجان الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة نسمة محجوب، بجانب مجموعة من الأنشطة الثقافية والورش التدريبية، ويكون حفل الختام مع الفنان مصطفى قمر، مع الالتزام بقواعد التباعد وتعقيم الاسطع مسرح العروض.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل حفل علي الحجار في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.