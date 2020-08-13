تفاصيل حفل علي الحجار في الإسكندرية

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفلاً غنائياً، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 18، التي تقام في الإسكندرية.

يقام الحفل يوم الخميس الموافق 27 أغسطس، في تمام الساعة الـ 9 مساءً، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، على أن

يكون سعر التذكرة بقيمة 180 جنيه، ويتم حجزها من خلال الشباك الخاص بها في المكتبة، ويظل مفتوحاً أمام الحضور يوم الفاعلية حتى بدايتها أو حتى نفاد التذاكر.

يبدأ المهرجان يوم السبت القادم بحفل

افتتاحي للفنانة دينا الوديدي، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 29 أغسطس، وتم إهداء هذه الدورة إلى روح الفنان الكبير محمود رضا، ويشارك في المهرجان الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة نسمة محجوب، بجانب مجموعة من الأنشطة الثقافية والورش التدريبية، ويكون حفل الختام مع الفنان مصطفى قمر، مع الالتزام بقواعد التباعد وتعقيم الاسطع مسرح العروض.

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