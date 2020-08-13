حياة الأميرة ديانا وزوجها في مسرحية جديدة

رنا صلاح الدين - من المنتظر تقديم قصة حياة الأميرة ديانا وعلاقتها بزوجها الأمير تشارلز، من خلال عمل مسرحي موسيقي ستصوره شبكة "نتفليكس" قبل عرضه على المسرح في العام 2021.

العمل المسرحي يتناول قصة أميرة شابة دخلت المسرح العالمي، في الوقت الذي كانت وسائل الإعلام مفتونة بها كانت تصارع خلف الأبواب علاقة أبطالها ثلاث شخصيات، هي القصة التي كتبها جو ديبيارتو وديفيد براين وسيقوم بإخراجها كريستوفر آشلي.

الأميرة ديانا

نتفليكس ومنتجو المسرحية الموسيقية أعلنوا عن نسخة مصورة من هذا الإنتاج الذي سيلعب بطولته جيانا دي وال بدور ديانا، وروي هارترامبف بدور الأمير تشارلز وإرين دايفي بدور كاميلا باركر بولز، وجودي كاي ستؤدي شخصية الملكة إليزابيث، وسيتم تصوير العمل على مسرح Longacre في مدينة نيويورك من دون جمهور.

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وفي بيان مشترك قال منتجو Diana"" نحن متحمسون جداً لاستطاعتنا أخيراً أن نشارك عرضنا لعشاق المسرح في كل مكان، وعلى الرغم من أنه لا بديل عن المسرح الحي، يسعدنا أن نكون جزءاً من الترفيه النوعي الذي توفره نتفليكس لمشتركيها في جميع أنحاء العالم.

الأميرة ديانا

وكان من المقرر عرض "ديانا" في 31 مارس الماضي في نيويورك قبل إقفال المدينة في 13 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى تأجيله إلى العام 2021.. وقد تم تحديد موعد عرض المسرحية على مسرح Longacre في 25 مايو في العام 2021، لكن لم يتم تحديد موعد إطلاق المسرحية على منصة نتفليكس.