ذا ويكند يتضامن مع لبنان ويتبرّع بـ 300 ألف دولار

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن النجم العالمي ذا ويكند عن تبرعه بمبلغ 300 ألف دولار للبنان بعد الكارثة التي أصابت بيروت وضواحيها بسبب انفجار مرفئها. وسيتم تقديم هذا المبلغ لجمعيات لبنانية بينها “الصليب الأحمر اللبناني” و”مركز سرطان الأطفال” الذي تضرر بشكل كبير جراء الانفجار الضخم. وكان انفجاراً قد وقع الأسبوع الفائت في مرفأ بيروت، أوقع آلاف الشهداء والجرحى بالاضافة إلى عشرات المفقودين.

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