لقطات جديدة من كاميرا الشرطة تظهر صراع جورج فلويد قبل وفاته

متابعة بتجـــــــــــرد: أظهرت لقطات فيديو وثّقتها كاميرات شرطة منيابوليس، وقائع القبض على جورج فلويد ومعاناته قبل وفاته.
وبحسب المشاهد ومدتها ساعة تقريباً، ظهر فلويد وهو يتوسّل لضابط بأن يرفع ركبته عن عنقه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وتوسل فلويد للضباط ألا يضعوه في سيارة الشرطة قائلاً إنه يعاني من رهاب الاختناق وإنه مصاب بفيروس كورونا قبل أن يدفعونه في المقعد الخلفي. وخرج فلويد من السيارة وفي هذه اللحظة دفعه الضباط على الأرض ووضع تشوفين ركبته على عنقه لمدة تسع دقائق ونصف.
أما الفيديو، فصوّر من الكاميرا المثبتة في زي ضابطين سابقين هما توماس لين وجيه ألكسندر كيونج اللذان كانا أول من وصل إلى متجر اتهم فيه فلويد بتقديم ورقة نقد مزيفة فئة 20 دولاراً.
وأمر قاض في مينيسوتا بإتاحة اللقطات للجمهور بعد حوالى ثلاثة أشهر على وفاة فلويد التي أشعلت احتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة ضد عنف الشرطة والعنصرية.
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