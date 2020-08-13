هيفاء وهبي تدعم المتضررين من انفجار المرفأ وتنضم إلى حملة إعادة إعمار بيروت

متابعة بتجــــــــــرد: منذ وقوع إنفجار مرفأ بيروت الكارثي، تستخدم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي لتشجيع متابعيها من كافة أنحاء العالم على مساعدة المُتضرّرين من الإنفجار.

وانضمت هيفاء وهبي في الساعات الماضية إلى حملة تبرعات مليونيّة لإعادة إعمار العاصمة اللبنانية بيروت عبر صفحة موثوقة تُشرف عليها إدارة موقع فيسبوك.

“بيروت تحتاج إليكم”، بهذه الكلمات بدأت هيفاء منشورها على إنستغرام وفيسبوك، وأضافت “يُرجى التبرّع لإعادة إعمار مدينتي الحبيبة بيروت، وذلك من خلال صفحة The Beirut Explosion على موقع فيسبوك، وسيتم قبول تبرّعاتكم إلى حدود المليون دولار”.

جدير ذكره أن هيفاء وهبي تنشر بين الحين والآخر عبر خاصية القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام حملات التضامن الواسعة الّتي يشهدها العالم تجاه لبنان، كما خصّصت خانتي “Highlight” على صفحتها الرسمية الأولى بعنوان “بيروت” والثانية للتبرّعات.