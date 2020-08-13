“بيروت بحاجة إليكم”.. حملة تبرعات عبر فيسبوك لمساعدة اللبنانيين

متابعة بتجـــــــــــرد: دعماً للمجتمع اللبناني وفي إطار جهود الإنعاش والإغاثة المستمرة، أطلقت صفحة “Beirut Needs You” أي بيروت بحاجة إليكم حملة تبرعات عبر منصتها على فيسبوك، حيث ستجمع فيسبوك ما يصل إلى مليون دولار.

ستذهب الأموال مباشرةً إلى الهيئة الطبية الدولية، والتي ستعمل بعد ذلك مع المستشفيات والمنظمات غير الحكومية المشهود بنزاهتها في لبنان لتوزيع المساعدات.

والجدير ذكره أن خاصية التبرع ستكون متاحة في 42 دولة وهي: ساموا الأميركية، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، جمهورية قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غوام، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، نيوزيلندا، جزر ماريانا الشمالية، النرويج، الفلبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وجزر فيرجن الأميركية.

يمكنكم التبرع وتقديم المساعدة عبر زيارة خاصية “الإستجابة للأزمات” التي أطلقتها فيسبوك من هنا