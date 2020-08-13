لطيفة التونسية مستمرّة في تضامنها مع لبنان:” بداخلى حزن وكابه”

متابعة بتجـــــــــــرد: منذ اليوم الأوّل على الإنفجار الّذي هزّ العاصمة بيروت، لا يمر يوم على هذه الكارثة إلّا وتعبّر الفنانة التونسية لطيفة عن محبّتها للشعب اللبناني وحزنها الشديد على الأوضاع.

وفي أحدث تغريداتها قالت لطيفة:” من يوم انفجار بيروت والله لاعارفه اضحك ولا افرح بداخلى حزن وكابه موش قادره اقاومهم لكن الامل الوحيد الى بيصبرنى ثقتى فى قوة وارادة الشباب الى رجعوا يعمروا بلدهم باصرار. الله يحميكم وترجعوا الفرحه والامل لاهالي بيروت حبيبتى.

وفي تغريدةٍ ثانية، نشرت لطيفة فيديو ظهرت فيه وهي تغنّي “بحبك يا لبنان” وعلّقت قائلةً:” اكيد لبنان رح يخلق جديد باذن الله ازمه وتعدى الله يرحم الشهداء ويصبر اهاليهم”.