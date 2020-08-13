كارمن سليمان تطرح كليب “لينا رقصة” وتحقق النجاح في ساعات

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية كارمن سليمان، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “لينا رقصة”، عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”. أغنية “لينا رقصة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج مصطفى عامر وإنتاج الفنان المصري مصطفى جاد زوج كارمن. وحقق الكليب رواجًا كبيرًا بعد ساعات قليلة على طرحه حيث تخطى الربع مليون مشاهدة وتناقله محبو كارمن بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي. Advertisements وكان من المقرر طرح الكليب قبل أسبوع، لكن نظرًا للأحداث الحزينة التي وقعت في لبنان، أجلت كارمن طرح الكليب، وقالت إنه “بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان الحبيبة.. قررت تأجيل طرح كليب (لينا رقصة) تضامنًا مع الشعب اللبناني”.

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