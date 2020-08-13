إنفوجراف.. نجوم هوليوود الأعلى أجراً

الخليج 365الخميس 2020/8/13 07:11 م بتوقيت أبوظبي
حافظ دوين جونسون "ذا روك" على صدارة ترتيب الممثلين الأعلى أجراً في هوليوود للسنة الثانية على التوالي.
وأظهرت قائمة "فوربس" السنوية أن المصارع المحترف السابق تقاضى 87.5 مليون دولار خلال السنة التي انتهت في يونيو/حزيران 2020.
وتعتبر "نتفليكس" مصدر ما لا يقل عن ربع المبالغ التي تقاضاها الممثلون الذين احتلوا المراكز العشرة الأولى في اللائحة هذه السنة.
الإنفوجراف التالي يرصد أبرز نجوم هوليوود الأعلى أجراً لعام 2020.
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