اللبناني أنطوان كرباج في أزمة.. حزن فني ورجاء عائلي

تداول عدد كبير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خبر العثور على الفنان اللبناني الكبير أنطوان كرباج، في مأوى للعجزة بمستشفى الروم، بمنطقة الأشرفية بلبنان.



وأفادت الأخبار المتداولة أن النقابات الفنية لا تهتم بحالته ولا أحد يسال عنه، وأن انفجار مرفأ بيروت هو الذي كشف عن مكان أنطوان كرباج.

عدد كبير من نجوم الوسط الفني في لبنان عبروا عن غضبهم بعد تداول الخبر مثل: باسم مغنية الذي كتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "عرفت أن أستاذنا الكبير أنطوان كرباج موجود في مأوى للعجزة، صحيح هالحكي ، وإذا صحيح وين النقابات، وين نحنا"





وعبرت الفنانة كارمن لبس، عن استئياءها الشديد مما حدث وكتب قائلة: "إلى متى سنسمع هذه الأخبار عن مبدعييين لبنان".

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وتفاعلت الفنانة لطيفة التونسية مع الموضوع وكتبت عبر "تويتر": "نداء خاص لكل أصحابي الغاليين عليا فى بيروت، أرجوكم ليا طلب خاص لو حد يقدر يعرف لى مكان حبيبى وأستاذي القيمة الكبير الفنان الكبير أنطوان كرباج يبعتلى للضرورة، عايزة اطمن عليه رجاء خاص".





وبعد صمت دام طويلا خرجت أسرة الفنان اللبناني عن صمتها لتوضيح الأمر ،وأصدرت بيانا قالت فيه: "نفيدكم علما أن حبيبنا الغالي الممثل أنطوان كرباج، يعاني منذ ست سنوات من مرض الألزهايمر العضال، والذي يتطلب عناية طبية ومراقبة متخصصة بشكل يومي، ويقوم مركز رعاية المسنين في مستشفى القديس جاوريوس (مستشفى الروم)، حيث ينزل أنطوان كرباج منذ فبراير/ شباط 2020، بالمتابعة الطبية وتأمين العناية اللازمة له".

وتابع البيان: "كنا نحبذ إبقاء الأمر في مكانه الصحيح حيث يجب أن يكون، أي ضمن النطاق العائلي والخاص. ولكن بعد أن نشرت وسائل الإعلام اللبنانية الخبر، اقتضت الحاجة منا إلى توضيح الأمر.. كل ما نرجوه اليوم هو احترام خصوصيات العائلة، متمنين دعمكم في هذا الإطار".

أنطوان كرباج من مواليد 4 سبتمبر 1935 ،وهو ممثل لبناني قدير، وبرزت نجوميته على خشبة المسرح، ويضم أرشيفه العديد من الأعمال الفنية الرائعة مثل مسلسل: "لمن تغني الطيور"، و مسرحية "الملك يموت".



