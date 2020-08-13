فنانون يهاجمون رمضان صبحي: "فين أخلاق ابن النادي"

حالة من الغضب تسود بين جماهير النادي الأهلي المصري، بعد إعلان اللاعب الدولي رمضان صبحي، مساء الأربعاء، رفضه الاستمرار في اللعب لـ"الشياطين الحمر"، ورغبته في الانتقال لنادي بيراميدز الذي ينافس في الدوري الممتاز.



كثير من مشجعي النادي الأحمر يرون أن اللاعب الشاب رمضان صبحي لاعب من طراز متميز، ويمتلك إمكانيات ومهارات فنية جيدة، ورحيله يعد خسارة للفريق، خاصة في مشواره للمنافسة على الألقباب الأفريقية.

نجوم الوسط الفني العاشقون للنادي الأهلي شاركوا في الجدل الدائر، وجاء تعليق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" عنيفا إلى حد كبير حيث كتب: "بصراحة فوجئت واتضايقت، مش من رمضان لكن عشانه، كنت أتوقع تركه للنادي الأهلي، إن فضل الاحتراف خارجيا، ولم أتخيل أن يبقى في مصر ويغادر الأهلي".





وتابع نبيل الحلفاوي "رمضان عاد لمستواه وأفضل عندما عاد للأهلي، أراه قرارا غير موفق، يمكن مؤثرات عائلية لها دخل، عموما أتمنى صعوده المستمر لصالح المنتخبات المصرية".

الفنان أحمد السعدني كان له رآيا مغايرا فكتب: "الكلام اللي بجد في القصة دي إن نظام التفاوض في النادي يجب أن يكون أوروبيا، والأهلي دايما سباق وهو أول نادي مصري لازم يعمل كده".

وأضاف "السعدني": "الباقي حيقلده بعدها ادفع مرتب كل لاعب حسب قيمته الفنية واحتياجي ليه مش فئه أولى، وتانية، والكلام ده ساعتها مش حيضيع منك أبدا لاعب مهم".

كما علق الممثل و السيناريست عمرو محمود ياسين على أزمة رمضان صبحي بصفحته على موقع "فيسبوك" قائلا: "اللي عمله رمضان مضحك جدا.. مسكين الشاب ده".

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وفي مقابلة تلفزيونية بقناة الأهلي، هاجم الفنان بيومي فؤاد اللاعب رمضان صبحي، قائلا:"بعد كل المفاوضات مع النادي الإنجليزي وفي الداخل والخارج ترك رمضان الأهلي في دقيقة واحدة، مش بتقف على حد، وأكبر دليل على كدة ما حدث مع عصام الحضري، بطمن كل الأهلاوية إنها مش هتقف على رمضان، وهو مش معانا وانتقل لنادي بيراميدز".







وعبرت الفنانة التشكيلية والممثلة ياسمين الخطيب، عن وجهة نظرها في رحيل رمضان صبحي قائلة عبر صفحتها على "فيسبوك": "ما فيش حاجة اسمها ابن النادي، ابن النادي الوحيد هو المشجع، اللي بيقف ورا ناديه كسبان أو خسران، بنفس الحب والحماس، وبدون أي مقابل.. لا بياخد ملايين ولا شهرة ولا مناصب.. بالعكس.. ممكن يكون بيصرف آخر جنيه في جيبه على ثمن التذكرة أو العلم.. وقلبه كله رضا".





رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف بيراميدز المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح مصدر لـ"العين الرياضية" أن إدارة بيراميدز توصلت لاتفاق للتعاقد مع اللاعب، مقابل 3.6 مليون جنيه إسترليني.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب نفسه سيتقاضى راتبا يقدر بـ80 مليون جنيه مصري، خلال 3 سنوات (نحو 5 ملايين دولار).



