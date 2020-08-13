شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب فى القلب.. نادية الجندى فى "فوتوسيشن" بنكهة الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العمر مجرد رقم والشباب فى القلب، يبدو أن النجمة الكبيرة نادية الجندى، قررت أن تسير بهذا المبدأ، وهو ما ظهر فى أحدث جلسة تصوير لها، التى ارتدت خلاله قبعة بيضاء وفستانا قصيرا يظهر أنوثتها، بألوانه الصيفية الزاهية، فى أحد الأماكن الساحلية، وكانت النجمة الكبيرة نادية الجندى، استعادت ذكريات تصوير فيلم الباطنية الذى يمر على عرضه 40 عاما، وشاركت نادية الجندى صور من تصوير الفيلم على حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، وعرضت صور مشاهد جمعتها بالعملاقة الراحلين فريد شوقى وأحمد زكي، وذكرت تفاصيل العمل قائلة: "فيلم الباطنية 25 أغسطس 1980، قصة إسماعيل ولى الدين، سيناريو وحوار مصطفى محرم وشريف المنباوى، إنتاج محمد مختار، وإخراج حسام الدين مصطفى".





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وفى وقت سابق، استعادت الفنانة الكبيرة نادية الجندى، ذكريات تصوير مسلسها "مشوار امرأة" الذى عرض عام 2004، وجسدت فيه شخصيتى "زينات – أمل"، جمعتها بالمخرج أحمد صقر والفنانين محمد أبو داود، محمد رياض، مادلين طبر، ومدير التصوير مأمون عطا.



وتدور أحداث المسلسل حول "زينات" عندما يتوفى زوجها القومسيونجى الذى يتاجر فى الملابس وأدوات الزينة والأجهزة بالتقسيط، لموظفى الحكومة والشركات من الرجال والنساء، بمساعدة زوجته زينات، وتضطر للعمل بنفس المهنة لأنها لا تجد ما تسدد به ديون زوجها للتجار، وتتعرض زينات الجميلة لأطماع الرجال فى الحى الشعبى التى تسكن به وتتوالى الأحداث.























