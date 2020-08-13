شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينظم ماراثون للدراجات فى مارينا ويدعو المطصافين للمشاركة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفنان أمير كرارة، بدعوة الشباب والمصيفين فى مارينا بالساحل الشمالى، لمشاركته فى تنظيم ماراثون للدراجات، فى المدينة الساحلية، حيث ظهر فى مقطع فيديو مع صديقه على إسماعيل، نشره عبر ستورى حساب انستجرام الخاص به، قال فيه: "إحنا طالعين بالعجل من مارينا إلى لسان الوزرا، ياريت تيجوا تشاركونا".

من ناحية أخرى، كشفت قناةON، موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه النجم أمير كرارة عبر شاشتها، حيث طرحت القناة إعلان الموسم الجديد من البرنامج عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، موضحة أن أولى الحلقات ستعرض الأحد 16 أغسطس، فى تمام الساعة 11 مساء، وظهر فى الإعلان عدد من النجوم، أبرزهم رامى عياش، أمينة خليل، ومحمد فراج، وهنا شيحة، وحسن الرداد، وعلاء الشربينى وعبد الفتاح الجرينى، كما كشف البرومو عن غناء أمير كرارة مع رامى عياش ونجوم آخرين.





يشار إلى النجم أمير كرارة، يلعب بطولة مسلسل "نسل الاغراب" مع النجم أحمد السقا، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى .



