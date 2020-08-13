شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع يكشف غضب جمهور السينما فى الصين بعد تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صناعة السينما في الصين تواجه أكثر من مشكلة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث يشعر بعض رواد السينما أن قطاع السينمات في الصين قد تم استهدافه بشكل غير عادل خلال فترة الإغلاق المطولة وتدابير الوقاية المفرطة خوفا من الإصابة من COVID-19 ، وذلك حسبما نشر موقع Variety بعد اجراء استطلاع على WeChat لرواد السينما.

وشعر المشاركون في الإستطلاع، الذين شاركوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن الإجراءات الوقائية المطلوبة من دور السينما ساعدت في تقليل مخاطر الذهاب إلى السينما، لكن دور العرض مازلت تخضع لمعاملة شديدة الحذر.

وقالت الغالبية العظمى من المشاركين البالغ عددها 36 شخصًا أي حوالي 60٪ منهم إنهم يشاهدون عادة من 1-5 أفلام في الأسبوع.

وأظهرت العديد من التعليقات خلال الاستطلاع الثقة في إرشادات الوقاية من COVID-19 ونظام الإدارة في الصين، وكتب أحدهم: "طالما أن دور السينما تتبع لوائح الوقاية ، فلن تكون هناك أية مشاكل".

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ومع ذلك ، انتقد الكثيرون أيضًا اللوائح التقييدية المفرطة ، حيث وصف ما يقرب من 15٪ من المشاركين في الاستطلاع القواعد بأنها مجرد "شكلية".

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع "بخلاف طلب الأقنعة في جميع الأنحاء ، أعتقد أن اللوائح أكثر رسمية من كونها ذات مغزى حقيقي"

وأقام العديد مقارنة بين دور السينما والمطاعم ، قائلون"هل يطلبون من رواد المطاعم بارتداء أقنعة؟ هل معدلات سعة المطعم حد أقصى 30٪؟ هل يتم تنظيف المطاعم كل ساعتين والتطهير في الاستراحة؟ "، بينما أشار آخر: "اللوائح مفيدة إلى حد ما للوقاية من COVID ، ولكن ما لم يتم تطبيقها على جميع الأماكن العامة ، فإنها لا معنى لها. لا أعرف لماذا يستهدفون دور السينما ".

ورفض جميع من في الاستطلاع تقريبًا اللائحة الأولية التي تنص على أن عروض الأفلام لا يمكن أن تتجاوز ساعتين وكتب أحدهم "إذا كنت ستصاب بالعدوى ، فستصاب بالعدوى سواء إذا كنت في السينما لمدة ساعة أو ساعتين طول مدة الفيلم لا ينبغي أن تحدث فرقًا".