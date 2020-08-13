شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقصد بوست مالون التعبير عن حبه لـ MLMA بهذه الطريقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي بوست مالون قرر إعلان حبه لمغنية الراب الكورية MLMA ، فبعد ظهورهما المتكرر معا بالسهرات والتي تم تداول صورها علي الـ social media ، وظهور MLMA بملابس تحمل اسم "POST"، نشر بوست مالون علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام صورة التقطها بطريقة الـ " SELFIE " والتي ظهر بها النجم الشهير البالغ من العمر ( 25 عام ) وهو يرتدي قلادة تحمل حرف الـ "M" وهو أول حرف في اسم MLMA و هي القلادة التي يظهر بها مالون لأول مرة لذلك توقع الجميع أنه ارتداها ليكشف عن حبه بطريقة تقليدية واهتمامه بالنجمة الكورية.

يذكر أن موقع "راب اب" أشار إلى أن بوست مالون يعيش قصة حب قوية خلال هذه الأيام والتي بدأت خلال تواجده بفترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" ، حيث انتشرت مؤخرا تكهنات بأن بوست مالون يعيش قصة حب مع مغنية الراب الكورية MLMA بعد أن شوهد الثنائي وهما يتعاملا بطريقة رومانسية بنسبة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كشفت النجمة الكورية MLMA عن سلسلة من الصور الخاطفة للأنظار التي جمعتها ببوست مالون و ذلك علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" وذلك بعدد من السهرات .

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وأعلن بوست مالون مؤخرا أنه يعمل حاليا على إعداد ألبومه الغنائي الجديد خلال فترة "التباعد الاجتماعى والحجر الصحى" فى يوتا، والذى قرر مالون أن يقدمه للعالم لكي يساعد الجميع في تخطي أصعب وأحلك الأوقات ، وذلك حسب ما أكده لصحيفة وول ستريت جورنال.