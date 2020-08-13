شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين عن كليب أماكن السهر: عمرو دياب حريص على إظهار الأماكن الحلوة فى بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشاعر الغنائى تامر حسين، أن الهضبة عمرو دياب، دائما ما يحرص على تقديم أجمل الأماكن فى مصر خلال تصوير أغانيه، مشيرا إلى أن أغنيته الجديدة "أماكن السهر" بالرغم من أنها ليست وطنية مثل "يا بلدنا يا حلوة" لكنها تظهر أماكن جميلة لمصر فى التصوير، مشيدا بالهضبة، قائلا: "شابو عمرو دياب وحرصه على إظهار الأماكن الحلوة فى بلدنا فى التوقيت ده تحديداً".



تامر حسين

وكتب حسين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "لسه التسويق لأهم الأماكن الجميلة فى مصر مخلصشى، بعد أغنية يا بلدنا يا حلوة وحرص الفنان عمرو دياب على تقديم أجمل الأماكن اللى فى مصر قدر المُستطاع".

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وكشف حسين: "فى أماكِن السهر.. الكليب كمان مبين أماكِن حلوة فى التصوير، رغم إنها مش أغنية لمصر أغنية عاطفية، بس شابو عمرو دياب وحرصه على إظهار الأماكن الحلوة فى بلدنا فى التوقيت ده تحديداً".

وكان الهضبة عمرو دياب، فاجأ كل محبيه وجمهوره بتصوير أغنية جديدة تحمل اسم "أماكن السهر"، من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من مونتاج ومكساج الأغنية، ومن المقرر أن تشارك دينا الشربينى فى كليب الهضبة الجديد، وهى مفاجأة لجمهور عمرو دياب، حيث تعد المرة الأولى التى تظهر فيها دينا فى أغانيه.

أغنية أماكن السهر، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.