شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أورلاندو بلوم عن طفلته الأولى المنتظرة من كاتى بيرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أنهما لم يخبرا أحد عن موعد الولادة إلا أنه أصبح من المعروف أن النجمة كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم علي وشك استقبال أول مولود لهما، وفي هذا السياق دخل النجم ضيفا في بث مباشر مع برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon وتحدث عن انتظار طفلته الأولي من كاتي بيري وأكد انه متحمس للغاية ومتشوق جدا لرؤيتها.

وشوهدت النجمة العالمية كاتي بيري وهي تتحول برفقة كلبها، واستعانت بيري بملابس رياضية مريحة وهي تتسوق في أحد متاجر ملابس الأطفال وذلك قبل ولادتها بأيام في طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم.

كما ظهرت بيري وهي ترتدي ماسك الوجه للحفاظ علي سلامتها وعدم اصابتها بفيروس كورونا خاصة وأنها في الأيام الأخيرة من حملها الأول، كما حاولت بيري تغطية وجهًا بقبعة رياضية، كي تتلاشي مصوري البابارتزي.

وشوهد كاتي بيري و أورلاندو بلوم مؤخرا يتفقدان ثلاثة عقارات ضخمة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مونتيسيتو ، كاليفورنيا على بعد حوالي ساعة ونصف من شمال لوس أنجلوس وعلى بعد 10 دقائق فقط من سانتا باربرا ، حيث ولدت بيري ونشأت.

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وكانت أسعار تلك العقارات تتراوح ما بين 10 ملايين دولار وما فوق ، وتبلغ مساحتها 10000 قدم مربع على الأقل وتقع على عدة فدادين وكلها تقع في التلال الخصبة في مقاطعة سانتا باربرا.