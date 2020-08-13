دور العرض السينمائي تستقبل فيلم "The High Note"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء فيلم "The High Note"، ليبدأ المنافسة في شباك التذاكر.

تدور أحداث فيلم The High Note حول ماجي التي تحلم بأن تصبح منتجة موسيقية محترفة وجريس ديفيس نجمة الغناء الشهيرة التي تتطلع لتسجيل ألبوم غنائي كامل؛ ليلتقي مصير الاثنتين عندما تعمل ماجي كمساعدة شخصية لجريس. وبينما تواجه صعوبات في تحقيق حلمها؛ لتخطيها الأربعين من العمر، لا تجد جريس من يؤمن بحلمها سوى مساعدتها المخلصة ماجي التي تسعى جاهدة في تحقيق هذا الحلم، ولكن الأحداث تزداد تعقيداً عندما تعيش ماجي قصة حب مع أحد المغنيين الناشئين.

الفيلم من إخراج نيشا جاناترا الفائزة بجائزة جولدن جلوب عن مسلسل Transparent، وتأليف فلورا جريسون، وبطولة داكوتا جونسون، بطلة الفيلم الرومانسي Fifty Shades of Grey، وتريسي إليس روس الفائزة بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة عن دورها في المسلسل الكوميدي Black-ish، كيلفن هاريسون جيه آر، زوي تشاو، وبيل بولمان.