"فيه ضغط كبير على المستشفى".. "اليوتيوبر" خالد جاد يطمئن متابعيه بعد إصابته بجلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طمأن خالد جاد، اليوتيوبر وأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، متابعيه على حالته الصحية، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، عقب إصابته بجلطة في ذراعه.

وقال في الفيديو "أنا حابب أشكر كل الناس اللي حاولت تيجي واللي جت ودخلت واللي جت ومشيت، واللي حاولت تتصل وبتتصل فيه ضغط كبير في الاتصالات على المستشفى وفي الزيارات، عشان كده الزيارات اتمنعت أنا حالتي مستقرة جدا، وكويس جدا ممكن أخرج قريب".

وتابع "فيه ناس بتجمع فلوس انا بخللي مسئوليتي من كل ده تماما، مفيش حاجة من دي صح ولا انا محتاج حاجة، الإجراءات في المستشفى تمام كل حاجة خلصت، وأنا متشكر لأي شخص ومش محتاج حاجة الحمد لله بشكر كل الناس اللي اهتمت اهتمامكم على راسي ".

جدير بالذكر أن عددا من مشاهير "السوشيال ميديا" أصيبوا في الفترة الأخيرة بجلطات بينهم مصطفى حفناوي الذي رحل عن عالمنا قبل يومين.