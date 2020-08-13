خاص.. تفاصيل تقديم مصطفى قمر وسيف ثالث دويتو بـ"لمن يهمه الأمر2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهى الفنان مصطفى قمر أمس الأربعاء من تسجيل أغنية "حبك على جبيني"، التي يقدمها بمشاركة الفنان الشاب سيف، في ثاني تجربة تجمعهما بعد دعاء "ارزقنا ياكريم" الذي طرح رمضان الماضي ضمن ألبوم "حنين علينا يارب".

سيف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" سعيد بدعم وتشجيع الفنان مصطفى قمر واحتضانه فنيا لي، وقمنا أمس الأربعاء بتسجيل دويتو (حبك على جبيني) من كلمات الشاعر رضا زايد، وألحان وتوزيع مصطفى قمر، وبإذن الله تطرح بألبومه (لمن يهمه الأمر2) ".

Advertisements

وتعد "حبك على جبيني" الدويتو الثالث الذي يقدمه مصطفى قمر بألبومه المقرر طرحه الشهر المقبل، إذ يقدم بها أيضا أغنية "حنونة" التي تجمعه بالفنان الليبي ناصر المزداوي، وهي من كلمات الشاعر الراحل سامح العجمي، وألحان أشرف السرخوجلي وتوزيع مصطفى قمر.

ويغني مصطفى أيضا بمشاركة شقيقه ياسر أغنية بعنوان "مسافر"، وهي من بين 7 أغاني، تم اختيارهم لضمهم بالألبوم، "هاغنيلك"، "حنونة"، "دقي عودك" وعجوز في المدينة"، "مسافر"، و"سَوْسَنَة"، و"حُبِّك علي جبيني".

وتولى مصطفى والملحن أشرف السرخوجلي تلحين أغاني الألبوم، بينما كتب كلماته الراحل سامح العجمي، ورضا زايد.