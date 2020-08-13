بالصور.. إصابة "اليوتيوبر" خالد جاد بجلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصيب اليوتيوبر خالد جاد، منذ أيام، بجلطة في ذراعه اليمنى استلزمت نقله لأحد المستشفيات بالعاصمة الألمانية برلين.

وعقب تداول صور لليوتيوبر الشاب، تواصل رئيس بيت العائلة المصرية في برلين علاء ثابت، مع إدارة المستشفى الذي رفض الزيارة بسبب الإجراءات المشددة التي تتخذها ألمانيا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واليوم، أعلن "ثابت" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، زيارته لليوتيوبر الشاب في المستشفى، قائلا: "من قلب الحدث اطمنوا على الشاب خالد جاد المصري، ابن بلدي، الحمد لله ذهبت اليوم الخميس الموافق 13/8/2020 إلى زيارته أنا وزوجتي صباحًا الساعة الثامنة في المستشفى الذي يعالج فيه في برلين".

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وتابع: "الحمد لله سمحوا لي بالزيارة بصعوبة، اتكلمت معه أكثر من خمس دقائق المدة المسموح بيها اطمنت عليه واتكلم عادي جدًا وبالنسبة لحالته أحسن كتير كان عنده شبه جلطة في ذراعه اليمنى ومع العلاج اتحسن كتير".

وأضاف: "ربنا يشفيه ويشفي كل مريض أُدعُ له بالشفاء العاجل ووعدني بعد خروجه من المستشفى سنلتقي سويًا".

خالد جاد من مشاهير السوشيال ميديا، ونعى مؤخرًا صديقه الراحل مصطفى حفناوي، ويخضع خلال الفترة القادمة للعلاج الطبيعي.