إيرادات الأربعاء.. "الغسالة" يحتل الصدارة و"الفلوس" أقل من 20 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

موسم سينمائي ضعيف، تعيشه دور العرض، بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ لم تستقبل القاعات أفلامًا جديدة، سوى فيلم "الغسالة"، الذي يتنافس على إيرادات شباك التذاكر مع 3 أفلام قديمة من مواسم سابقة، هي: "لص بغداد"، "الفلوس"، و"بنات ثانوي"، في ظل خوف المنتجين من الخسارة، مع الالتزام بطاقة استيعابية لا تضمن تحقيقهم الإيرادات المرجوة.

الأفلام الأربعة، حققت أمس الأربعاء 12 أغسطس، إيرادات قُدرت بـ 234 ألفا و518 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الغسالة

حقق فيلم "الغسالة"، إيرادات قُدرت بـ206 آلاف و859 جنيها، ليأتي في صدارة الشباك ويحصل على المركز الأول.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.

الفلوس

في المركز الثاني جاء فيلم "الفلوس"، بعد تحقيقه 17 ألفًا و238 جنيها.

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فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

لص بغداد

حصل فيلم "لص بغداد" على المركز الثالث، محققًا 10 آلاف و37 جنيها.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

بنات ثانوي

ذهب المركز الرابع لفيلم "بنات ثانوي"، وحقق 384 جنيها.

فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، محمد مهران، مايان السيد.