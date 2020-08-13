قصة رعب حقيقية.. معلومات عن فيلم "الحارث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد صناع فيلم "الحارث" لعرضه مساء اليوم الخميس، على إحدى المنصات الإلكترونية، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الرعب والغموض.

وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفيلم المرتقب:

_ بداية اسم الفيلم هو "الحارث" وليس "الحارس"، والحارث هنا هو اسم من أسماء إبليس.

_ الفيلم مأخوذ عن أحداث قصة حقيقية، أضيف لها بعض الأحداث التي تدور في إطار من الرعب والغموض والإثارة.

_ الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، رشدي الشامي.

_ هي تجربة الإخراج الأولى للمخرج الشاب محمد نادر.

_ الفيلم تدور أحداثه حول عروسين في شهر العسل، يصادف وجودهما بحث الشيطان عن عروس في ليلة يغيب قمرها، وتتعرض هذه العروس لمواقف مرعبة.

_ تحضيرات الفيلم بدأت مطلع العام الجاري، وانتهى صناع العمل في وضع اللمسات النهائية في أبريل الماضي.

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