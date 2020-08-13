دفن والدة فيدرا بالكويت ونجوم الفن يقدمون واجب العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تفاعل عدد من نجوم الفن، مع منشور الفنانة فيدرا، والتي أعلنت به وفاة والدتها اليوم الخميس 13 أغسطس.

ومن بين الفنانين الذين قدموا التعازي لفيدرا، صبري فواز، هاني عادل، إيهاب أبو زيد، والمخرج أيمن مدحت

ودفنت والدة فيدرا اليوم في الكويت، حيث تعيش أسرتها منذ فترة طويلة هناك، إذ تربت فيدرا وأشقائها بدولة الكويت.

وكانت الفنانة فيدرا، قد أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدتها، وكتبت: "أمي في ذمة الله".

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وأعادت فيدرا منشور شقيقتها "فاتن" قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا والدتي لمحزونون، بعظيم التسليم بقضاء الله وقدره، وبقلوب مؤمنة، أنعى إليكم وفاة والدتي حياة محمد علي العناني التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية اليوم".

وتابعت: "أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهمنا أنا وإخوتي فيدرا وفهد ودلال كل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنانة فيدرا هي شقيقة الموزع فهد، طليق الفنانة أنغام، ووالد ابنها الأصغر "عبدالرحمن".

وشاركت فيدرا في عدد من الأعمال منها "أرض الخوف"، "مملكة إبليس"، "لأعلى سعر"، وغيرها.