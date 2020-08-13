محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للنجمة اللبنانية فيروز.
وعلقت: "صباحكم فيروزي، أنا من عشاق الست العظيمة، رمز كبير للبنان، ربنا يديم الصحة والعافية لها وللبنان، كانت أمنية من أمنيات حياتي إني أحضر حفلة لقيثارة الشرق فيروز".
النجمة فيروز تعتبر من أهم رموز الفن اللبناني، وفي الأحداث الأخيرة كان صوتها وأغانيها حاضرة في أرجاء لبنان.
وكانت شائعات قد طالت النجمة الكبيرة، عن وفاتها، لتخرج ابنتها ريم رحباني وتنفي ما أشيع مطالبة مروجي الشائعات بالتوقف عن ترديدها.
كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي تكشف عن أمنيتها بحضور حفل لهذه الفنانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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