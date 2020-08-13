فيديو: كارمن سليمان تطرح كليب "لينا رقصة"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 04:41 مساءً - طرحت نجمة أراب أيدول المطربة كارمن سليمان، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "لينا رقصة"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وعلى جميع المنصات الموسيقية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج مصطفى عامر.

كارمن سليمان من كليب لينا رقصة

وكان من المقرر طرح الكليب قبل أسبوع، لكن نظرًا لأحداث انفجار بيروت، أجلت كارمن طرح الكليب، وقالت إنه بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان الحبيبة .. قررت تأجيل طرح كليب «لينا رقصة» تضامنًا مع الشعب اللبناني.

قدمت نجمة الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول هدية إلى الشعب اللبناني لدعمه عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، بتسجيل أغنية السيدة فيروز "بحبك يا لبنان"، بتوزيع جديد وطرحها لكل المشاهدين عبر حسابها بموقع إنستقرام.

كارمن قامت بنشر فيديو لها من داخل الاستديو أثناء تسجيل الأغنية وعلقت عليه قائلة: إهداء من أعماق قلبي إلى لبنان الحبيب، إهداء للشعب اللبناني القوى المحب للحياة صانع البهجة.

وحسب البيان الصادر عن الشركة المنتجة تتحدث كارمن في هذه أغنية "لينا رقصة" عن رقصتها الخاصة مع حبيبها وأرادت أن تبعث برسالة من الأغنية، وهى الاحتفال مع العائلة والأصدقاء وكل من تحبهم بالرقص.

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الفيديو كليب من إنتاج موسيقى وإشراف مصطفى جاد ومن إخراج المخرج مصطفى عامر، وقام بتصويرها في مصر على مدار جلسات عديدة جمعته بفريق العمل.

وتعاونت كارمن في الأغنية مع نخبة من أفضل الموسيقيين في الوطن العربي وهم: عزيز الشافعي ( الكاتب والملحن) و جلال الحمداوي (موزع الأغنية ) واللذان سبق وتعاونوا سوياً في أعمال كثيرة ناجحة خلال السنوات السابقة .

وتعد الأغنية من نوع المقسوم المصري الراقص بنكهة عصرية وصوت موسيقي عالمي، وقد أطلقتها كارمن على قناتها الخاصة بيوتيوب وعلى جميع المنصات الموسيقية.

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