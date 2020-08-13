بعد إعلان حملها الثاني من سيف علي خان.. أبرز صور عائلة كارينا كابور

أعلنت نجمة السينما الهندية كارينا كابور انتظارها لمولودها الثاني من زوجها نجم "بوليوود"سيف علي خان، ونشرت رسائل التهاني ومباركات أصدقائها لها بمناسبة حملها، وذلك عبر خاصية الأستوري بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

وزادت معدلات البحث على كابور للتأكد من صحة الخبر وما كتبته الفنانة الهندية عن تلك المناسبة، الأمر الذي تسبب تصدرها محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، نظرًا لشعبيتها الكبيرة بالوطن العربي.

وإن الثنائي كابور وزوجها علي خان أصدرا بيانًا مشتركًا يعلنوا فيه لجمهورهم حول العالم عن

انتظارهم لمولودهم الثاني عقب مرور أربعة سنوات على ولادة طفلهما الأول تيمور، وتداول روادما صرح به سيف بشأن مولوده الثاني من كابور:"يسعدنا أن نعلن أننا في انتظار إضافة جديدة لأسرتنا، شكرًا لجميع المهنئين على حبهم ودعمهم الدائم لنا".

وكانت آخر أعمال نجمة بوليوود، مشاركتها فى بطولة فيلم "Good Goodwz" مع عدد كبير من نجوم السينما الهندية ومنهم أكشاى كومار وكيارا أدفانى، وتم

إجراء حملات إعلانية كبيرة للفيلم منذ بداية تصويره، حتى يثيروا شغف الجمهور بـوبمختلف أنحاء العالم ممن يعشقون الأفلام الهندية ونجومها.

ويذكر أن سيف علي خان كان متزوجًا قبل كابور من الممثلة الهندية الشهيرة أمريتا سينج، وظل زواجهما لقرابة 15عامًا ثم انفصلا عن بعضهما البعض بعد أن رزقا بطفلين هما سارة وإبراهيم، ثم تزوج من كارينا كابور في عام 2012 وظل زواجهما حتى الآن.

وتحرص كابور على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا بصور لها ولعائلتها بمختلف المناسبات والأحداث اليومية، والتي تنال إعجاب الملايين الذيين يتفاعلوا معها بالتعليقات و"الإيموشنات" المختلفة.

أبرز صور كارينا كابور وعائلتها

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صور مباركات أصدقاء كارينا كابور بحملها