الشاعر تامر حسين عن "أماكن السهر" لعمرو دياب:أغنية عاطفية

كشف الشاعر تامر حسين، عن نوعية الأغنية الجديدة التي يقدمها للهضبة عمرو دياب، والذي أعلن عنها الأخير خلال الفترة الماضية بعنوان "أماكن السهر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

أعلن تامر عن تفاصيل الأغنية ونوعها قائلاً:"لسه التسويق لأهم الأماكن

الجميلة فى مصر مخلصشى، بعد أغنية يابلدنا ياحلوة، وحرص الفنان عمرو دياب على، تقديم أجمل الأماكن اللى فى مصر قدر المُستطاع"

وتابع قائلاً:"فى أماكِن السهر، الكليب كمان مبين أماكِن حلوة فى التصوير، رغم

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انها مش اغنية لمصر أغنية عاطفية، بس شابو عمرو دياب وحرصه على إظهار الأماكنِ الحلوة فى بلدنا فى التوقيت ده تحديداً ".

يذكر أن "أماكن السهر" هي ثاني تعاون غنائي لحسين مع دياب، بعد تأليفه لأغنية "يابلدنا ياحلوة"، التي حققت نجاح جماهيري ضخم، وسجلت أكثر من 25 مليون مشاهدة ، من ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور.