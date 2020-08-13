كشف الشاعر تامر حسين، عن نوعية الأغنية الجديدة التي يقدمها للهضبة عمرو دياب، والذي أعلن عنها الأخير خلال الفترة الماضية بعنوان "أماكن السهر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
أعلن تامر عن تفاصيل الأغنية ونوعها قائلاً:"لسه التسويق لأهم الأماكنالجميلة فى مصر مخلصشى، بعد أغنية يابلدنا ياحلوة، وحرص الفنان عمرو دياب على، تقديم أجمل الأماكن اللى فى مصر قدر المُستطاع"
وتابع قائلاً:"فى أماكِن السهر، الكليب كمان مبين أماكِن حلوة فى التصوير، رغم
يذكر أن "أماكن السهر" هي ثاني تعاون غنائي لحسين مع دياب، بعد تأليفه لأغنية "يابلدنا ياحلوة"، التي حققت نجاح جماهيري ضخم، وسجلت أكثر من 25 مليون مشاهدة ، من ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور.
كانت هذه تفاصيل خبر الشاعر تامر حسين عن "أماكن السهر" لعمرو دياب:أغنية عاطفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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