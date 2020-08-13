قبل طرحه بيومين.. جنات تكشف عن الأغنية الثالثة من ألبوم "أنا في انتظارك"

كشفت الفنانة جنات، عن ثالث أغنيات ألبومها الجديد "أنا في انتظارك"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت جنات مقطع من الأغنية الجديدة بعنوان"اوعى"، وهي الأغنية الثالثة من ألبومها، حيث طرحت خلال الابام القليلة الماضية عن أغنيتي"أنا في انتظارك، برد الوحدة" عبر "انستجرام".

وكان آخر ألبوم لجنات "بنفس الكلام" ضم

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10 أغنيات، أبرزهم"أخدت قرار، مش رجولة، 100 دليل، بنفس الكلام، أكيد زعلت، آخر أحزاني"، وتم تصوير أغنية "عايزة أقرب" بطريقة الـ"فيديو كليب"، وحصل على أكثر من 4 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:تامر حسين،ألحان:تامر علي.

وطرحت في صيف 2018 أغنية منفردة بعنوان "انت

الإحساس"، التي حصدت أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمد رفاعي، توزيع:أسامة سامي.

بالإضافة إلى أغنية "لسه هتحلى" التي طرحت كـ تتر غنائي لمسلسل "كارمن"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عمرو مصطفى، لتأتي في صيف 2020 بـ "أنا في انتظارك"، بعد غياب 4 أعوام عن عالم الألبومات الغنائية الكاملة.

وتدخل صيف 2020 بـ "أنا في انتظارك"، ليكون أول ألبوم كامل بعد 4 سنوات غياب عن عالم الألبومات