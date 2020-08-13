كشفت الفنانة جنات، عن ثالث أغنيات ألبومها الجديد "أنا في انتظارك"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت جنات مقطع من الأغنية الجديدة بعنوان"اوعى"، وهي الأغنية الثالثة من ألبومها، حيث طرحت خلال الابام القليلة الماضية عن أغنيتي"أنا في انتظارك، برد الوحدة" عبر "انستجرام".
وكان آخر ألبوم لجنات "بنفس الكلام" ضم
وطرحت في صيف 2018 أغنية منفردة بعنوان "انتالإحساس"، التي حصدت أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمد رفاعي، توزيع:أسامة سامي.
بالإضافة إلى أغنية "لسه هتحلى" التي طرحت كـ تتر غنائي لمسلسل "كارمن"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عمرو مصطفى، لتأتي في صيف 2020 بـ "أنا في انتظارك"، بعد غياب 4 أعوام عن عالم الألبومات الغنائية الكاملة.
وتدخل صيف 2020 بـ "أنا في انتظارك"، ليكون أول ألبوم كامل بعد 4 سنوات غياب عن عالم الألبومات
كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرحه بيومين.. جنات تكشف عن الأغنية الثالثة من ألبوم "أنا في انتظارك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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