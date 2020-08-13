بعد أسبوعين من طرحها.. رامي صبري يتجاوز الـ 3 ملايين مشاهدة بأغنية "خطيرة"

حقق الفنان رامي صبري بأغنيته الجديدة "خطيرة"، أكثر من 3 مليون مشاهدة، في خلال أسبوعين من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي صبري، توزيع:جلال الحمداوي. الحمداوي. يذكر أن رامي طرح أخيرًا أغنية "فرصة تانية"، التي طُرحت بوصفها تتر غنائي للمسلسل الرمضاني "فرصة تانية"، ولحنها: مدين، وقام بتوزيعها موسيقيًّا: نادرحمدي، وحققت نجاحًا جماهيريًّا واضحًا بين باقي التترات الغنائية، إضافة إلى نجاح أغنيته "حياتي مش تمام" التي سجلت أكثر من 15 مليونًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: جلال الحمداوي. بتوزيعها موسيقيًّا: نادرحمدي، وحققت نجاحًا جماهيريًّا واضحًا بين باقي التترات الغنائية، إضافة إلى نجاح أغنيته "حياتي مش تمام" التي سجلت أكثر من 15 مليونًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: جلال الحمداوي.

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