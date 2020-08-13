بعد تهديدها بالانتحار لعدم وجود شغل.. شيري مجدي تعتذر وتطلب حذف الفيديو

بعد نشرها فيديو وهي منهارة باكية لعدم توفير أي فرص عمل فني لها خلال الفترة الماضية، قامت الفنانة الشابة شيري مجدي بحذف الفيديو الذي تم نشره على صفحة أحد الفنانات بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مطالبة ممن قام بتحميله وتداوله عبر منصات السوشيال ميديا والجمهور أن يحذفوه، موجه اعتذار للجميع مؤكدة أنها كانت تمر بلحظات ضعف وإحباط مما جعلها تظهر بهذا الشكل.

ووجهت مجدي الشكر لكل زملائها الذين سارعوا بالحديث معها ودعموها مؤكدة أنها كانت بوقت لم تمتلك في الطاقة الكافية لاستكمال طريقها أو تحمل أي صعوبات وقالت:" متشكرة جدًا جدًا لكل الناس اللي اتصلت واللي بيكلموني واللي بيساعدوني

، واسفة لعدم ردي، أسفة علي الفيديو لأن كلنا لينا لحظة ضعف الطاقة بتخلص".

وتابعت:"أنا شيلت الفيديو ومن فضلكوا اي حد نزل الفيديو عنده يشيله، الموضوع كان خاص مكنتش حابة أنه ينتشر كدا ..ومتشكرة جدًا جدًا لمحبتكم ودعمكم ليا ..ربنا يدبر أمورنا جميعا".

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وكانت مجدي، مصابة بحالة إحباط كبيرة حيث أكدت في الفيديو، أنها تفكر في الانتحار لعدم وجود فرص عمل في المجال الفني وأنها في ضائقة كبيرة منذ 4 أشهر، ولا يوجد شغل مناسب، لافتة أنها تريد أن تعمل كفانانة تحترم مبادئها

وأخلاقيات المهنة ولا ترغب أن تسير في طريق مخل"شمال" من أجل الوصول لما تريد من مكانة فنية، وقالت:"بقالي أربع أشهر في ضيقة كبيرة، ومفيش شغل وكل اللي كلمتهم يساعدوني محدش ساعدني، أنا يتيمة الأب والأم، وعايشة لوحدي ومعنديش حد في حياتي يقف جنبي".

يذكر أن شيري مجدي، من فنانات الجيل الجديد وظهرت خلال الموسم الرمضان المنصرم خلال مسلسلين هما "فرصة تانية" مع ياسمين صبري ومسلسل "رجالة البيت"، مع أحمد فهمي وأكرم حسني ودينا محسن"ويزو".

كما جسدت عدة شخصيات في مسلسلات درامية شهيرة منها دور فرح فى مسلسل اسم مؤقت مع النجم يوسف الشريف إخراج أحمد جلال، ودور عزة في مسلسل بين السرايات، ودور سمية في مسلسل قلوب، ودور أشواق في مسلسل رقم مجهول، كما شاركت في فيلم "أمن دولت" وفيلم "توم وجيمي" وإخراج أكرم فريد.