الليلة.. حفل مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية

يُحيي الفنان مدحت صالح، الليلة، حفله الغنائي المنتظر، على أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات عودة أنشطتها الفنية والغنائية بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر تبعاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

يقام الحفل في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على مسرح

النافورة المفتوح داخل الأوبرا.

أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء

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الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.

يذكر أن مدحت قد طرح حديثاً أغنية "قربلي" والتي تخطت النصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات: أيمن عز، ألحان: محمود أنور، توزيع: محمد شفيق.