فيديو.. كارمن سليمان تحقق أكثر من 130 ألف مشاهدة بكليب أغنية "لينا رقصة"

سجلت الفنانة كارمن سليمان بكليب أغنيتها الجديدة أكثر من 130 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع: جلال الحمداوي، والكليب من إخراج: مصطفى عامر، ويقول مطلعها"يا

نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".

يذكر أن آخر إصدارات كارمن الغنائية كانت من خلال أغنية "بصاتك" التي طرحتها خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: سامي علي، ألحان: مصطفى جاد، توزيع: ماز.

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