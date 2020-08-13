بأكثر من مليون مشترك.. تامر عاشور يحصل على الدرع الذهبي للـ"يوتيوب"

أعرب الفنان تامر عاشور عن سعادته لوصول قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إلى أكثر من مليون مشترك، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

نشر عاشور صورة للدرع الذهبي

الذي حصل عليه من "يوتيوب"، وعلق عليه قائلاً:"شكرا لليوتيوب، شكراً لكل المشتركين الكرام"

يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لعاشور كانت من خلال أغنية "بياعة"،

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التي طرحها في شهر يوليو الماضي، وحققت أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:تامر عاشور.

كما يستعد لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة الغنائية المقبلة بعد مرور عام ونصف تقريباً على أحدث ألبوماته "أيام" الذي طرحه عام 2018