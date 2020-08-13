أعرب الفنان تامر عاشور عن سعادته لوصول قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إلى أكثر من مليون مشترك، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
نشر عاشور صورة للدرع الذهبيالذي حصل عليه من "يوتيوب"، وعلق عليه قائلاً:"شكرا لليوتيوب، شكراً لكل المشتركين الكرام"
يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لعاشور كانت من خلال أغنية "بياعة"،
كما يستعد لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة الغنائية المقبلة بعد مرور عام ونصف تقريباً على أحدث ألبوماته "أيام" الذي طرحه عام 2018
كانت هذه تفاصيل خبر بأكثر من مليون مشترك.. تامر عاشور يحصل على الدرع الذهبي للـ"يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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