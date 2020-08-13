الحلقة الخامسة من "أنت اطرق بابي" تشعل محركات البحث العربية

حققت الحلقة الخامسة من المسلسل التركي انت اطرق بابي نجاح كبير، حيث زادت معدلات البحث عليه، الأمر الذي جعله يتصدر محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، خاصة بعد تمكن المسلسلات التركية من تكوين شعبية عريضة من الجمهور العربي.

وتدور احداث المسلسل في إطار رومانسي كوميدي، ونشرت بعض الصفحات المخصصة لمحبي المسلسلات التركية ملخص الحلقة الخامسة، وسفر "إيدا" و"سيركان" لرحلة عمل لأنطاكيا لتوقيع عقود عمل هامة، ويظهر "كارداغ" المنافس لسيركان وهو يحاول إفشال صفقته وخلق أزمات جديدة

، لتكتشف إيدا ذلك ويكون اختبار لها ولقدراتها لحل تلك المشاكل، ووقوفها مع سيركان الأمر الذي سيكشف لكلاهما مشاعرهم اتجاه بعضهما.

ويذكر أن أول حلقة من المسلسل تم عرضها بشهر يوليو لهذا العام، وحصدت نسبة مشاهدات عالية لتضع المسلسل من ضمن ابرز المسلسلات لـصيف 2020.

مواعيد عرض أنت اطرق بابي

وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، والساعة السابعة بتوقيت القاهرة من كل يوم أربعاء،

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يجلس جمهور أنت اطرق بابي منتظرين حلقته الجديد، حيث يتم عرض حلقة كل أسبوع، على قناة "فوكس تي في" التركية، كما تقوم بعض المواقع الإلكترونية بعرض المسلسل بشكل مترجم لعشاق المسلسلات التركية من الجمهور العربي.

تردد قناة فوكس تي في

ويمكنك استقبال قناة فوكس تي في التركية لمتابعة المسلسل على تردد 11296، قمر نايل سات و معدل الترميز: 27500، ومعدل التصحيح: 6/5،

أبطال انت اطرق بابي

يقوم بدور البطولة في المسلسل كلا من هاندا أرتشيل " Hande Erçel" تجسد دور آدا، وكرم بورسين " Kerem Bürsin" يجسد دور سيركان، وإسماعيل شاشماز" İsmail Ege Şaşmaz" يجسد دور كان، وغيرهم من نجوم تركيا.